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В Албанії завершився пошук жертв землетрусу: 50 загиблих, 2000 поранених

Субота, 30 листопада 2019, 13:45

Пошуково-рятувальна операція після землетрусу в Албанії завершилася, заявив прем'єр-міністр у суботу, кількість загиблих - 50, і більше тіл, як вважають, не залишилося в руїнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що за попередніми даними, понад 1465 будівель у столиці Тирані та близько 900 у сусідньому Дурресі були серйозно пошкоджені під час землетрусу магнітудою 6,4.

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Близько 2000 людей отримали травми. За словами медичних працівників, одна жінка залишається в комі.

За попередніми даними, принаймні 4000 людей залишилися без даху над головою.

Близько 2500 людей із пошкоджених будинків розселили в готелях. Решта доставлена до сусіднього Косова та або переїхала до східних районів Албанії.

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Албанія стихійні лиха
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