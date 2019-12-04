Рада проголосувала за "європейський" закон про трансплантацію

Верховна рада України схвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення підтримав 261 народний депутат.



"Верховна рада у 1-му читанні схвалила законопроєкт, який усуне бюрократичні бар’єри для розвитку трансплантації. Маленький, але важливий крок України до європейської практики, яка дозволить рятувати у 3-4 рази більше життів завдяки пересадці органів чи кісткового мозку", - пояснив у своєму Twitter віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Законопроєктом пропонується визначити, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього Закону щодо використання вказаної системи для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Проєктом пропонується внести зміни в частині регулювання трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, які дозволять налагодити ефективний механізм взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном та використовувати недержавні реєстри для наповнення національної бази даних донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

Законопроєктом пропонується замінити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією на координаційний центр з питань трансплантації - спеціалізовану державну установу, яка виконує функції у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Законопроєкт встановлює, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з Єдиної державної інформаційної система трансплантації та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Законопроєктом загалом пропонується внести зміни до вісімнадцяти статей та двох пунктів прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", уточнити норми, що стосуються питань трансплантації, Основ законодавства України про охорону здоров'я, розширити можливості розвитку медичної науки шляхом внесення доповнення до статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

З метою підвищення захисту діяльності в сфері трансплантації пропонується деталізація складу злочину, передбаченого частиною першою статті 143 Кримінального кодексу, та доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 452 щодо порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.