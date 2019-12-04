Рада проголосовала за "европейский" закон о трансплантации

Верховная рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение поддержал 261 народный депутат.

"Верховная рада в 1-м чтении одобрила законопроект, который устранит бюрократические барьеры для развития трансплантации. Маленький, но важный шаг Украины к европейской практике, которая позволит спасать в 3-4 раза больше жизней благодаря пересадке органов или костного мозга", - пояснил в своем Twitter вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Законопроектом предлагается определить, что к началу работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого Закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. Зато организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Проектом предлагается внести изменения в части регулирования трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят наладить эффективный механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом и использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Законопроектом предлагается заменить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, на координационный центр по вопросам трансплантации - специализированное государственное учреждение, которое выполняет функции в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, которая образуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Законопроект устанавливает, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из Единой государственной информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Законопроектом в целом предлагается внести изменения в восемнадцать статей и два пункта заключительных и переходных положений закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", уточнить нормы, касающиеся вопросов трансплантации, Основ законодательства Украины о здравоохранении, расширить возможности развития медицинской науки путем внесения дополнения в статью 6 закона Украины "О погребении и похоронном деле".

С целью повышения защиты деятельности в сфере трансплантации предлагается детализация состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 143 Уголовного кодекса, и дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 452 о нарушении установленного порядка внесения информации в единой государственной информационной системы трансплантации.