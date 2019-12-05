"Ібіца" стало словом року в Австрії

Цьогорічним словом року в Австрії стало "Ібіца" - саме на цьому іспанському острові таємно записали колишнього віцеканцлера Гайнца-Крістіана Штрахе: оприлюднені кадри розвалили австрійський уряд і спричинили перевибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vienna.at.

Слово року в Австрії обирають з 1999 року. Його визначає "Товариство австрійського німецької мови" спільно з агентством APA, також за слово року голосують звичайні австрійці.

Цього року 7500 осіб взяли участь у голосуванні і трохи менш як дві тисячі людей віддали свій голос за слово "Ібіца".

"У світлі політичних подій, які спричинило відео з Ібіци, це дуже вдале слово року, географічна назва якого надає політичним подіям особливого значення для суспільного життя в Австрії", - заявили в журі.

Друге місце посіло словосполучення "Облава на пельмені". Поліція Відня цього року проводила регулярні обшуки в приватних квартирах, де нелегально виготовляли пельмені на продаж.

Антисловосполученням стало "П'яна історія" – його вживав ексвіцеканцлер Штрахе, щоб виправдати свою поведінку після появи скандального відеозапису з Ібіци.

Нагадаємо, "Ібіца-гейт" у травні повалив уряд Себастіана Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Штрахе. Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.