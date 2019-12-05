"Ибица" стала словом года в Австрии

Очередным словом года в Австрии стала "Ибица" - именно на этом испанском острове тайно записали бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе: обнародованные кадры привели к развалу австрийского правительства и перевыборам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vienna.at.

Слово года в Австрии выбирают с 1999 года. Его определяет "Общество австрийского немецкого языка" совместно с агентством APA, также за слово года голосуют обычные австрийцы.

В этом году 7500 человек приняли участие в голосовании и чуть менее двух тысяч человек отдали свой голос за слово "Ибица".

"В свете политических событий, которые повлекло видео с Ибицы, это очень удачное слово года, географическое название которого предоставляет политическим событиям особое значение для общественной жизни в Австрии", - заявили в жюри.

Второе место заняло словосочетание "Облава на пельмени". Полиция Вены этого года проводила регулярные обыски в частных квартирах, где нелегально изготовляли пельмени на продажу.

Антисловосочетанием стало "Пьяная история" - его употреблял экс-вице-канцлер Штрахе, чтобы оправдать свое поведение после появления скандальной видеозаписи с Ибицы.

Напомним, "Ибица-гейт" в мае привел к распаду правительства Себастьяна Курца и закончился отставкой лидера ультраправых Штрахе. Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.