Під завалами зруйнованого вибухом будинку в Польщі знайшли шосте тіло

Кількість жертв у результаті вибуху газу в житловому будинку у південному польському місті Щирк зросла до 6.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Про виявлення тіла шостої жертви стало відомо близько 9 ранку за місцевим часом.

Комендант Сілезької пожежної команди Яцек Клещевський повідомив, що пошуково-рятувальні роботи тривають вже понад 15 годин.

Загалом на момент вибуху в будинку перебували 8 осіб. Шестеро знайдені мертвими, ще двох шукають.

Близько 200 пожежників взяли участь у рятувальних роботах, які проходять за мінусової температури.

Трагедія сталася у триповерховому будинку в середу ввечері близько 18:30. У результаті вибуху дім повністю зруйнований.

Ймовірно, вибух був спричинений будівельними роботами. Польська газова компанія повідомила, що для розслідування причин пошкодження газопроводу була створена спеціальна комісія.