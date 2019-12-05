Под завалами разрушенного взрывом дома в Польше нашли шестое тело

Число жертв в результате взрыва газа в жилом доме в южном польском городе Щирк выросло до 6.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Об обнаружении тела шестой жертвы стало известно около 9 утра по местному времени.

Комендант Силезской пожарной команды Яцек Клещевский сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются уже более 15 часов.

В целом на момент взрыва в здании находились 8 человек. Шестеро найдены мертвыми, еще двоих ищут.

Около 200 пожарных приняли участие в спасательных работах, которые проходят при минусовой температуре.

Трагедия произошла в трехэтажном доме в среду вечером около 18:30. В результате взрыва дом полностью разрушен.

Вероятно, взрыв был вызван строительными работами. Польская газовая компания сообщила, что для расследования причин повреждения газопровода создана специальная комиссия.