Пристайко обговорив з керівником БДІПЛ можливість проведення виборів в ОРДЛО

Глава МЗС України обговорив з керівником БДІПЛ ОБСЄ технічні деталі того, наскльки можливим є проведення виборів на окупованих територіях.

Про це міністр розповів у спілкуванні з українськими журналістами за результатами першого дня міністерської ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я сьогодні спеціально зустрічався з керівником бюро, яке буде наглядати за виборами, і ми проходили технічні деталі, наскільки реально можливо це провести. Її оцінка, що ситуація дуже складна і ми самі про це знаємо, але вона складна навіть з технічної точки зору. Провести вибори в тих умовах, які зараз є це практично місія неможлива" - зазначив Пристайко.

За його словами, зараз завдання полягає в тому, щоб спробувати зрозуміти, як далеко можна зайти у підготовці виборів, наскільки вони будуть чесні, прозорі, відкриті, і чи можна взагалі говорити про проведення виборів, коли не відведені війська і не забране озброєння.

Міністр також прокоментував можливість проведення місцевих виборів 31 жовтня 2020 року, про що сьогодні говорив помічник президента України Андрій Єрмак.

"Все реалістичне, якщо є бажання усіх сторін. В принципі реалістично з технічної точки зору, це достатньо днів. Наскільки реалістично, що лідери зможуть дійти до рішення, яке відкриє ворота цьому процесу, - це інше" - зазначив глава МЗС.