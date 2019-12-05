У Зеленського хочуть вибори на Донбасі 31 жовтня, але за низки умов

Найважливішим етапом виконання Мінських домовленостей є проведення місцевих виборів на територіях, які сьогодні не підконтрольні Україні.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі з європейськими експертами та аналітиками у Лондоні в Chatham House, йдеться у матеріалі "Європейської правди".

"Так, ми хочемо провести вибори одночасно по всій території України, 31 жовтня наступного року. Але є дуже велика кількість умов для проведення цих виборів і для того, щоб сьогодні українська ЦВК визнала ці вибори", - сказав Єрмак.

Він підкреслює: ці вибори повинні відбутися винятково відповідно до українського законодавства. "А це означає, що на територіях, на яких відбуваються вибори, не можуть перебувати будь-які іноземні військові або інші нелегальні з точки зору українського законодавства озброєні групи", - пояснив Єрмак.

Також відповідно до українського законодавства, на день проведення виборів контроль за державним кордоном повинен бути за українським урядом, каже помічник Зеленського.

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"Безумовно, під час підготовки виборів необхідно, щоб хтось охороняв і забезпечував безпеку на цій території і мав змогу допустити спостерігачів, українські політичні партії, українські медіа. Можу вас запевнити, що це обов’язково буде відбуватися за участі ОБСЄ. Для цього ми вже говоримо з ОБСЄ щодо розширення її мандата", - зазначив він.

Все це буде обговорюватися в Парижі на саміті лідерів "нормандського формату", додав Єрмак.

"Важливо, що законність цих виборів має бути підтверджена двома інституціям – українською ЦВК та (місією зі спостереження за виборами БДІПЛ) ОБСЄ. ЦВК має підтвердити, тому що ми проводимо вибори за українським законодавством, і ОБСЄ – тому що фраза про це є у формулі Штайнмаєра", - підкреслив він.

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