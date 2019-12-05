У Зеленського хочуть вибори на Донбасі 31 жовтня, але за низки умов
Найважливішим етапом виконання Мінських домовленостей є проведення місцевих виборів на територіях, які сьогодні не підконтрольні Україні.
Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі з європейськими експертами та аналітиками у Лондоні в Chatham House, йдеться у матеріалі "Європейської правди".
"Так, ми хочемо провести вибори одночасно по всій території України, 31 жовтня наступного року. Але є дуже велика кількість умов для проведення цих виборів і для того, щоб сьогодні українська ЦВК визнала ці вибори", - сказав Єрмак.
Він підкреслює: ці вибори повинні відбутися винятково відповідно до українського законодавства. "А це означає, що на територіях, на яких відбуваються вибори, не можуть перебувати будь-які іноземні військові або інші нелегальні з точки зору українського законодавства озброєні групи", - пояснив Єрмак.
Також відповідно до українського законодавства, на день проведення виборів контроль за державним кордоном повинен бути за українським урядом, каже помічник Зеленського.
"Безумовно, під час підготовки виборів необхідно, щоб хтось охороняв і забезпечував безпеку на цій території і мав змогу допустити спостерігачів, українські політичні партії, українські медіа. Можу вас запевнити, що це обов’язково буде відбуватися за участі ОБСЄ. Для цього ми вже говоримо з ОБСЄ щодо розширення її мандата", - зазначив він.
Все це буде обговорюватися в Парижі на саміті лідерів "нормандського формату", додав Єрмак.
"Важливо, що законність цих виборів має бути підтверджена двома інституціям – українською ЦВК та (місією зі спостереження за виборами БДІПЛ) ОБСЄ. ЦВК має підтвердити, тому що ми проводимо вибори за українським законодавством, і ОБСЄ – тому що фраза про це є у формулі Штайнмаєра", - підкреслив він.
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