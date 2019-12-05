Пристайко обсудил с руководителем БДИПЧ возможность проведения выборов в ОРДЛО

Глава МИД Украины обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ технические детали того, насколько возможно проведение выборов на оккупированных территориях.

Об этом министр рассказал в общении с украинскими журналистами по результатам первого дня министерского совета ОБСЕ, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я сегодня специально встречался с руководителем бюро, которое будет следить за выборами, и мы проходили технические детали, насколько реально возможно это провести. Ее оценка, что ситуация очень сложная и мы сами об этом знаем, но она сложная даже с технической точки зрения. Провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть это практически миссия невозможна", - отметил Пристайко.

По его словам, сейчас задача состоит в том, чтобы попытаться понять, как далеко можно зайти в подготовке выборов, насколько они будут честные, прозрачные, открытые, и можно ли вообще говорить о проведении выборов, когда не отведены войска и не забрано вооружение.

Министр также прокомментировал возможность проведения местных выборов 31 октября 2020 года, о чем сегодня говорил помощник президента Украины Андрей Ермак.