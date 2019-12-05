У Франції поліція пустила сльозогінний газ проти демонстрантів, 60 затриманих

Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників у центрі Парижа під час одного з найбільших страйків у Франції протягом десятиліть, спрямованого на те, щоб змусити президента Еммануеля Макрона скасувати заплановану пенсійну реформу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Профспілки досягли своєї первісної мети у четвер, коли працівники транспортних підприємств, шкіл та лікарень по всій Франції приєдналися до страйку. Акції протесту проводять також поліцейські і співробітники судів.

Деякі з основних туристичних визначних пам'яток Парижа були змушені закритися через брак персоналу.

У другій половині дня 5 грудня десятки тисяч членів профспілок пройшли через центр столиці.

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Заворушення вибухнули поза головною акцією протесту, коли люди в масках та вдягнені у чорне рознесли автобусну зупинку біля Place de la Republique, зірвали вуличні меблі, розбили вітрини магазинів та кинули феєрверки в поліцію.

Спецназ відреагував на обстріл сльозогінним газом. Поруч поліція використовувала кийки, щоб захиститися від протестувальників у чорному, які кинулися на них. Прокурори заявили, що всього було затримано 57 осіб.

Працівники залізниці проголосували за продовження страйку до п’ятниці, тоді як профспілки паризького оператора автобусів та метро RATP заявили, що їхня акція триватиме до понеділка.