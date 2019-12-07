Представник України увійшов до керівного органу "Венеціанки"

Українського юриста та політика Сергій Головатого обрали головою підкомітету Венеційської комісії з верховенства права. Про це "Європейській правді" у суботу стало відомо від джерела, знайомого з перебігом засідання. Читайте також Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанка" Таким чином Головатий увійшов до складу керівного органу Венеційської комісії – Великого бюро. Сергій Головатий став членом Венеційської комісії 1995 року. Він очолював моніторинговий комітет ПАРЄ з 2008 до 2010 років. Сергій Головатий був депутатом шести скликань Верховної Ради та двічі (1995 - 1997, 2005 - 2006) обіймав посаду міністра юстиції України.

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