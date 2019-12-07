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Представник України увійшов до керівного органу "Венеціанки"

Субота, 7 грудня 2019, 12:51

Українського юриста та політика Сергій Головатого обрали головою підкомітету Венеційської комісії з верховенства права.

Про це "Європейській правді" у суботу стало відомо від джерела, знайомого з перебігом засідання.

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Таким чином Головатий увійшов до складу керівного органу Венеційської комісії – Великого бюро.

Сергій Головатий став членом Венеційської комісії 1995 року. Він очолював моніторинговий комітет ПАРЄ з 2008 до 2010 років.

Сергій Головатий був депутатом шести скликань Верховної Ради та двічі (1995 - 1997, 2005 - 2006) обіймав посаду міністра юстиції України.

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