Представник України увійшов до керівного органу "Венеціанки"
Субота, 7 грудня 2019, 12:51
Українського юриста та політика Сергій Головатого обрали головою підкомітету Венеційської комісії з верховенства права.
Про це "Європейській правді" у суботу стало відомо від джерела, знайомого з перебігом засідання.
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Таким чином Головатий увійшов до складу керівного органу Венеційської комісії – Великого бюро.
Сергій Головатий став членом Венеційської комісії 1995 року. Він очолював моніторинговий комітет ПАРЄ з 2008 до 2010 років.
Сергій Головатий був депутатом шести скликань Верховної Ради та двічі (1995 - 1997, 2005 - 2006) обіймав посаду міністра юстиції України.
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