Під час російської атаки на Київ журналісти помітили три ударні дрони, які пролітали над посольством Нідерландів.

Про це повідомив репортер RTL з місця подій, інформує "Європейська правда".

Журналіст вважає, що "усе вказує на те, що перші два дрони націлювалися" на прилеглі до посольства території або на саму дипустанову.

"У мережі поширюється відео першого дрона. На ньому видно, як дрон летить прямо в бік вулиці Фролівської, на якій розташоване посольство Нідерландів. Тож цей дрон не був просто випадковим. Він опинився у внутрішньому дворику посольства", – зазначив журналіст.

За його словами, другий дрон кружляв безпосередньо над посольством, перш ніж його збили.

"Це не обов’язково означає, що посольство було ціллю. У цьому районі є й інші потенційні цілі", – сказав він.

При цьому журналіст додав, що куди летів третій дрон, наразі невідомо.

У четвер під час російської атаки один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів у Києві. При цьому сама будівля отримала незначні пошкодження.

У вівторок стало відомо, що російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство Австрії.