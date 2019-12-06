Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанка"

Венеціанська комісія стверджує, що останні поправки до законодавства про судоустрій в Україні загрожують стабільності та незалежності системи.

Такий висновок Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія (ВК), ухвалила у п’ятницю.

"Європейська правда" ознайомилася зі змістом рішення ВК, яке буде офіційно оприлюднене у понеділок, після доопрацювання.

Венеціанська комісія заявляє, що деякі зміни до законодавчої бази України стосовно Верховного Суду та органів суддівського врядування, які запроваджують низку радикальних змін в судовій системі, "викликають глибоке занепокоєння".

Закон № 193, зокрема, передбачає нові правила щодо структури та ролі Вищої ради правосуддя та складу і статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС); вдвічі зменшує кількість суддів Верховного Суду та запроваджує суворі дисциплінарні заходи щодо суддів та членів ВРП та ВККС.

"Венеціанська комісія вітає той факт, що два органи судового управління були зближені, і що проєкт щодо розповсюдження дії Закону про очищення влади (люстрацію) на голів ВККС та Державної судової адміністрації, який діяли між 2013 та 2019 роками, був відкинутий. Вона також схвалює, що, урядова більшість, схоже, відкрита до подальших змін у судовій системі, щоб усунути недоліки нового закону, який був прийнятий за дуже швидкою процедурою, без достатнього врахування думок усіх зацікавлених сторін", - йдеться у висновку.

Венеціанська комісія нагадує, що реформа процесу відбору суддів та нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, була "помітним вдосконаленням системи, яка існувала раніше".

Висновок підкреслює, що ініціювання після виборів чергової реформи, яка призводить до серйозних змін у складі Верховного Суду, "надсилає повідомлення як суддям, так і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи зможуть судді найвищого суду залишатися в офісі чи ні". "Це очевидна загроза їхній незалежності", - заявляє Венеціанська комісія.

Реформа Верховного Суду може бути здійснена після зменшення величезного навантаження на нього справами, зокрема шляхом реформи судів першої та другої інстанцій, що має бути ключовим напрямом реформи, наголошують у ВК.

У цих судах першої та другої інстанцій потрібно терміново заповнити понад 2000 вакансій, деякі з яких взагалі не працюють через відсутність суддів. Нові судді, які пройшли процедуру переоцінки, повинні бути терміново призначені для заповнення цих вакансій, каже Венеціанська комісія.

Положення про скорочення кількості суддів Верховного Суду до 100, для якого не було надано належного обґрунтування, слід скасувати, йдеться у висновку ВК. Зазначається, що скорочення кількості суддів, ймовірно, можна досягнути шляхом природного скорочення (виходу на пенсію) або добровільних переходів.

"Перевірка всіх суддів Верховного Суду, коли є сумніви у чесності кількох із них, очевидно, не пропорційна. Крім того, скорочення кількості суддів призведе до ще більшого відставання справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Мета зменшення кількості суддів може бути досягнута на пізнішому етапі, після того, як буде розчищено поточний набір справ і фільтри доступу стануть ефективними для нових справ", - каже ВК.

Насамкінець, повинна бути спрощена дисциплінарна процедура: оскарження дисциплінарних рішень Вищої ради правосуддя має покладатися безпосередньо на Верховний Суд, а не на нереформований Київський міський адміністративний суд та апеляційний адміністративний суд. З іншого боку, деякі крайні терміни в дисциплінарному провадженні, скорочені Законом № 193, повинні бути перевстановлені.

Нагадаємо, у жовтні моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію оцінити тоді ще проєкт закону України про діяльність органів суддівського врядування, який президент Володимир Зеленський підписав 4 листопада.

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