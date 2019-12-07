Le Monde заявила, що має докази зламу пошти штабу Макрона хакерами з РФ

Французька газета Le Monde заявила, що здобула докази причетності двох хакерських груп, пов’язаних з російською розвідкою, до зламу електронної пошти виборчого штабу французького президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У ході президентської кампанії в травні 2017 року штаб Еммануеля Макрона заявив про масштабну хакерську атаку, за якою, як тоді припускали, могли стояти російські хакери.

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Результатом атаки стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів лише за декілька годин до закінчення офіційної кампанії.

Утім, Національне агентство з комп'ютерної безпеки Франції заявило, що не знайшло слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію президента Макрона. Глава агентства Гійом Пупар сказав, що хакерська атака "була настільки простою, що здійснити її міг будь-хто".

Тепер же газета Le Monde пише, що знайшла докази технічного втручання хакерських груп у виборчу кампанію в презентації дослідників Google, яка стосувалась боротьби з кіберпіратством і була представлена наприкінці листопада на спеціалізованій конференції.

Як пише видання, результати дослідження свідчать, що свою операцію дві групи російських хакерів почали на початку березня 2017 року перед першим туром виборів президента Франції. У кібератаці взяли участь дві хакерські групи - APT28 (Fancy Bear) і Sandworm.

Група APT28 відома з розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, за даними якого вона пов’язана з підрозділом 26165 ГРУ РФ. Sandworm спеціалізується на участі в операціях з високим ризиком в умовах обмежених часових рамок, її пов'язують з підрозділом ГРУ 74455, який часто працює з підрозділом 26165.

Видання припускає, що, ймовірно, не задовольнившись результатами роботи хакерів APT28, замовник звернувся до другої групи.

Нагадаємо, за даними французьких ЗМІ, російські шпигуни використовували французькі Альпи як свою базу.