У районі Флоренції стався землетрус, потяги тимчасово зупинили

Землетрус сколихнув північ Флоренції в понеділок вранці, спричинивши затримки та скасування потягів через Італію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Поштовхи магнітудою 4,8 сталися в центральних Апеннінах о 3:30 ранку. Повідомлень про потерпілих не надходило.

Рейси потягів були припинені в рамках запобіжних заходів, зокрема на національній високошвидкісній лінії. Однак вони повільно відновились через кілька годин

Йдеться, зокрема, про високошвидкісні лінії між містами Болонья та Флоренція та Рим та Флоренція. Повільніші лінії також починали відновлювати, поки перевірки на деяких напрямках тривали.