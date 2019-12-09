В районе Флоренции произошло землетрясение, поезда временно остановили
Понедельник, 9 декабря 2019, 11:11
Землетрясение всколыхнуло северную часть Флоренции в понедельник утром, вызвав задержки и отмену поездов через Италию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Толчки магнитудой 4,8 произошли в центральных Апеннинах в 3:30 утра. Сообщений о пострадавших не поступало.
Рейсы поездов были прекращены в рамках мер, в частности на национальной высокоскоростной линии. Однако они постепенно возобновились через несколько часов
Речь идет о высокоскоростных линиях между городами Болонья и Флоренция и Рим и Флоренция. Более медленные линии также начинали восстанавливать, пока проверки на некоторых направлениях продолжались.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua