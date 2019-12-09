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Уряд Нідерландів планує заборонити "звеселяючий газ"

Понеділок, 9 грудня 2019, 14:36

Уряд Нідерландів оголосив про плани включити оксид азоту - більш відомий як "звеселяючий газ" - у "чорний список" заборонених наркотиків, у відповідь на швидке зростання використання газу серед молоді країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У листі до парламенту заступник міністра охорони здоров’я Пол Блокхус заявив, що "рекреаційне використання "звеселяючого газу" стало проблемою, і тому "Закон про опіум" - це правильний шлях для вирішення цього питання".

Використання газу надалі буде дозволено стоматологами як знеболююче, а виробниками продуктів харчування у єдностях зі збитими вершками.

При вдиханні препарат створює короткочасну ейфорію, яку люди вважають нешкідливою. Але Блокхус заявив, що крім небезпеки, коли люди втрачають свідомість, падають і б'ються головою, або потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди, вживання наркотику також може спричинити "пошкодження мозку".

"Ми більше не можемо приймати ризики, пов'язані зі здоров’ям молоді, зокрема", - сказав він.

"Звеселяючий газ" давно став звичним явищем на фестивалях, де часто продають і сильніші наркотики. Але коли в останні три роки газ почав поширюватися на вулицях, влада занепокоїлася.

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Нідерланди
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