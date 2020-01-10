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Генсек НАТО не бачить причин не вірити повідомленням про збиття літака МАУ ракетою

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Генсек НАТО не бачить причин не вірити повідомленням про збиття літака МАУ ракетою

П'ятниця, 10 січня 2020, 17:56

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить причин для недовіри до повідомлень держав-союзників про можливий ракетний удар по українському авіалайнеру в Ірані.

Про це він заявив по прибутті на екстрену зустріч глав МЗС країн ЄС з приводу ситуації на Близькому Сході, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже важливо встановити всі факти катастрофи. Для цього потрібне ретельне і прозоре розслідування, і я закликаю Іран повною мірою брати в ньому участь і зробити свій внесок у таке розслідування" - заявив Столтенберг.

"Ми не маємо причин не вірити повідомленням, які ми отримали з різних столиць союзників НАТО. Вони висловили стурбованість з приводу інформації, яка вказує, що літак міг бути збитий іранською ППО. Саме тому ми потребуємо ретельного розслідування" - наголосив він.

Європейська комісія заявила, що на цьому етапі розслідування катастрофи літака МАУ немає переконливих доказів щодо причини падіння українського лайнера, на борту якого перебувало 176 осіб.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

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Іран Альянс
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