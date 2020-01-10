Єврокомісія не бачить переконливих доказів, що літак МАУ збила ракета

Європейська комісія заявила, що на цьому етапі розслідування катастрофи літака МАУ немає переконливих доказів щодо причини падіння українського лайнера, на борту якого перебувало 176 осіб.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правда", про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії на прохання журналістки прокоментувати озвучені прем’єром Канади дані про збиття літака іранською ракетою.

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"На цьому етапі немає переконливих доказів про причину інциденту і ми досі чекаємо на результати розслідування, яке триває", - сказав представник комісії, додавши, що комісія очікує проведення незалежного розслідування відповідно до міжнародних правил.

Представник комісії не дав прямої відповіді на питання, чи вірить ЄК у спроможність Ірану провести незалежне розслідування, але зазначив, що Брюссель на це сподівається.

"Нам потрібне незалежне розслідування, якому можна довіряти. Є міжнародні правила для цього. І ми очікуємо, що кожна сторона, залучена до розслідування, буде їх дотримуватися", - сказав представник ЄК.

Він додав, що Європейська комісія готова надати будь-яку необхідну допомогу країнам, які проводять розслідування.

"Надзвичайно важливо для нас гарантувати безпеку наших пасажирів, безпеку громадян ЄС, які використовують літаки, що летять з та до Євросоюзу", - резюмував представник ЄК.

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Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".