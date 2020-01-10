Генсек НАТО не видит причин не верить сообщениям о сбивании самолета МАУ ракетой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для недоверия к сообщениям государств-союзников о возможном ракетном ударе по украинскому авиалайнеру в Иране.

Об этом он заявил по прибытии на экстренную встречу глав МИД стран ЕС по поводу ситуации на Ближнем Востоке, сообщает "Европейская правда".

"Очень важно установить все факты катастрофы. Для этого требуется тщательное и прозрачное расследование, и я призываю Иран в полной мере участвовать в нем и сделать свой вклад в такое расследование", - заявил Столтенберг.

"У нас нет причин не верить сообщениям, которые мы получили из разных столиц союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей, что самолет мог быть сбит иранской ПВО. Именно поэтому мы нуждаемся в тщательном расследовании", - отметил он.

Европейская комиссия заявила, что на этом этапе расследования катастрофы самолета МАУ нет убедительных доказательств причины падения украинского лайнера, на борту которого находились 176 человек.

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".