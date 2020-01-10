Авіакатастрофа МАУ: Україна отримала доступ до чорних скриньок та записів диспетчерів

Україна отримала доступ до чорних скриньок літака МАУ, який розбився під Тегераном, та записів диспетчерів з центру управління польотами аеропорту іранської столиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві 10 січня.

До Тегерана вилетіло близько 50 українських представників, зазначив міністр.

"Вони технічними засобами намагаються реконструювати літак, щоб зрозуміти, що з ним сталося. Ми отримуємо повну співпрацю від іранської сторони. Іранська сторона допомагає нам, ми отримали доступ як до деталей літака, так і до місця падіння. Поліція забезпечує безпеку цього місця, хоча там від самого початку мали доступ місцеві, що ускладнювало розслідування", - сказав Пристайко.

"Зараз наша команда отримала доступ до чорних скриньок та записів диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту Тегерана й нашими пілотами. Уся ця інформація наразі аналізується, ми не відкидаємо жодної версії", - додав він.

У п'ятницю знімальна група CBS News побувала на місці катастрофи і підтвердила дані про те, що його розчищали, і там залишилося дуже мало уламків. Водночас, за інформацією каналу, це місце не охороняють, і неофіційні особи, очевидно сміттярі, продовжують шукати там предмети, щоб забрати.

Свідки розповіли, що бачили, як у четвер приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Іран не сказав, куди відвезли уламки.