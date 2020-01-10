Місце падіння літака МАУ очистили від уламків важкою технікою

Дуже мало уламків залишилося на місці катастрофи літака МАУ під Тегераном, і неофіційні особи, очевидно сміттярі, продовжують шукати там предмети, щоб забрати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Місце катастрофи було великим, і знімальна група змогла оглянути лише одну його частину, але після того, як вони відвідали місце події, свідок сказав їм, що більші шматки фюзеляжу та носа літака були вилучені. Свідок заявив, що вивезення уламків і тіл жертв почалося в день катастрофи.

Свідки розповіли, що бачили, як у четвер приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Іран не сказав, куди відвезли уламки.

Українські слідчі не відвідували цю ділянку станом на полудень у п’ятницю, йдеться у матеріалі.

Іран заявив, що 10 січня оцінить стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.

Як повідомлялося, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Тегеран також назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".