Втрати Британії від Brexit вже склали $170 мільярдів - Bloomberg

Економічні збитки Великої Британії через вихід з Європейського союзу вже досягли 170 мільярдів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні дослідження.

"Економічна вартість Brexit вже досягла 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), і до кінця цього року вона сягне 200 мільярдів фунтів", - пише видання.

У звіті зазначається, що британська економіка зараз на 3% менша, ніж вона могла б бути. Зокрема, інвестиції в бізнес були стримані, а річне економічне зростання вдвічі скоротилося до 1% з 2%.

Видання зробило прогноз на підставі аналізу відставання країни від Великої сімки у 2016 - 2019 роках, відповідно до якого економічні втрати Британії від Brexit досягнуть 265 млрд доларів.

Нагадаємо, 9 січня Палата громад парламенту Великої Британії завершила розгляд законопроєкту про вихід з ЄС і остаточно затвердила умови Brexit.

Тепер законопроєкт спрямовується до верхньої палати парламенту і, як очікується, стане законом в найближчі тижні.

З боку ЄС документ буде стверджувати Європейський парламент, очікується, що всі процедури завершаться до 31 січня.