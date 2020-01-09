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Палата громад парламенту Британії остаточно схвалила угоду про Brexit

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Палата громад парламенту Британії остаточно схвалила угоду про Brexit

Четвер, 9 січня 2020, 20:38

Палата громад парламенту Великої Британії завершила розгляд законопроєкту про вихід з ЄС і остаточно затвердила умови Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За ухвалення законопроекту виступили 330 депутатів, проти був 231.

Угода дозволяє прем'єр-міністру Борису Джонсону перегорнути сторінку однієї з найглибших політичних криз Британії за останні десятиліття, поклавши кінець страхам негайного хаотичного виходу з ЄС.

"Настав час завершити Brexit. Цей законопроєкт робить це", - сказав законодавцям міністр з питань Brexit Стівен Барклі, підбиваючи підсумки багатогодинних дебатів у парламенті.

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Тепер законопроєкт спрямовується до верхньої палати парламенту і, як очікується, стане законом в найближчі тижні.

З боку ЄС документ буде стверджувати Європейський парламент, очікується, що всі процедури завершаться до 31 січня.

В кінці грудня британські депутати в другому читанні проголосували за законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

Після цього уряд виділив три дні цього тижня для детального вивчення документа і дебатів у парламенті. Однак, у вівторок і середу в Палаті громад практично не було депутатів, а уряд легко відхилив спроби опозиції внести зміни в текст.

Як відомо, британський парламент чотири рази відхиляв угоду з ЄС. Тричі - за попередньої прем'єрки Терези Мей, в результаті чого вона подала у відставку. 

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.

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