Уряд Франції пропонує профспілкам поступки, щоб закінчити тривалий страйк

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп в суботу запропонував велику поступку профспілкам, які виступають проти пенсійної реформи і є організаторами безстрокового страйку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Філіп заявив у листі профспілкам і роботодавцям, що готовий відмовитися від планів підвищення пенсійного віку для отримання повної пенсійної допомоги на два роки до 64 років, якщо будуть виконані певні умови.

"Компроміс, який я пропоную ... мені здається найкращим способом мирно реформувати нашу пенсійну систему", - зазначив прем'єр.

Він пішов на поступки після провалу переговорів між урядом і профспілками щодо виходу з глухого кута.

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CFDT, найбільша профспілка Франції, яка схильна прийняти обмежену реформу, привітала цей крок, заявивши, що це є демонстрацією "волі уряду знайти компроміс".

Однак профспілка CGT, яка хоче, щоб реформа була повністю скасована, відхилила цю пропозицію і закликала робітників взяти участь у серії протестів, запланованих на наступний тиждень.

Уряд пішов на поступки після того як у Парижі десятки тисяч демонстрантів пройшли маршем проти реформи, яка спрямована на заміну незліченних галузевих пенсійних схем Франції єдиною системою, заснованою на балах.

Загальнонаціональний страйк протии пенсійної реформи у Франції триває з 5 грудня.