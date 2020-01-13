В Ірані другий день протестували через збитий український літак

По всьому Ірану в неділю відбулися протести з вимогою відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після визнання факту збивання українського літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вони брешуть, що наш ворог - Америка, а наш ворог прямо тут", - скандувала група протестувальників біля будівлі університету в Тегерані.

Акції пройшли і біля інших університетів, також у Тегерані відбулася протестна хода. Протестували також у інших містах Ірану.

Протести біля університетів висвітлювалися окремими державними ЗМІ.

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Літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий через кілька хвилин після вильоту з Тегерана до Києва в середу. Багато хто з пасажирів на борту були іранцями з подвійним громадянством, а 57 осіб мали канадські паспорти.

Протести в Ірані розпочалися у суботу. В ніч на неділю поліція розігнала їх учасників і посилила свою присутність на вулицях Тегерана вдень.

Однак на вечір на вулицях почали збиратися нові протести. Деякі протестувальники на площі Азаді спочатку закликали офіцерів приєднатися до них, а потім звернули свій гнів на владу, скандуючи антиурядові гасла, включаючи "Геть диктатора", маючи на увазі аятолу Алі Хаменеї.

Напівофіційне інформаційне агентство ILNA повідомило, що поліція почала розганяти протестувальників, яких налічувалося близько 3 тисяч. При цьому поліція використовувала гумові кийки і сльозогінний газ.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, закликавши владу ісламської республіки утриматися від застосування сили до протестувальників.