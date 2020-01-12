ЗМІ Ірану підтримали протести через збитий український літак, посилюють тиск на владу

Іранські ЗМІ у неділю підтримали протестувальників, які в суботу вимагали відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після визнання факту збивання українського літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти тисяч іранців, які ввечері в суботу вийшли на вулиці столиці та інших міст, спрямовуючи свій гнів на вищу владу Ірану, верховного лідера Алі Хаменеї, багато з них скандували "Смерть диктатору".

Зображення та повідомлення про протести транслювалися державними інформаційними агентствами.

За повідомленнями жителів Тегерана, поліція посилила свою присутність в столиці в неділю вранці.

"Вибачся і подай у відставку", - йдеться у заголовку недільного випуску іранської поміркованої газети Etemad daily.

Інша поміркована щоденна газета, Jomhuri-ye Eslami, написала в редакційній статті: "Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, повинні бути звільнені або повинні піти у відставку".

Критика влади Ірану не є чимось незвичайним, але вона має тенденцію залишатися у вузьких межах, зазначає агентство.

Втім, нападки преси і протести посилюють проблеми, що стоять перед істеблішментом, який в листопаді зіткнувся з найкривавішими заворушеннями в країні з часів Ісламської революції 1979 року.

Протести спалахнули після того як влада Ірану визнала у суботу, що її військові випадково збили літак "Міжнародних авіаліній України" через кілька хвилин після зльоту у середу. Протести поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Протягом декількох днів іранські офіційні особи рішуче заперечували свою провину.