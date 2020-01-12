ЗМІ Ірану підтримали протести через збитий український літак, посилюють тиск на владу
Іранські ЗМІ у неділю підтримали протестувальників, які в суботу вимагали відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після визнання факту збивання українського літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти тисяч іранців, які ввечері в суботу вийшли на вулиці столиці та інших міст, спрямовуючи свій гнів на вищу владу Ірану, верховного лідера Алі Хаменеї, багато з них скандували "Смерть диктатору".
Зображення та повідомлення про протести транслювалися державними інформаційними агентствами.
За повідомленнями жителів Тегерана, поліція посилила свою присутність в столиці в неділю вранці.
"Вибачся і подай у відставку", - йдеться у заголовку недільного випуску іранської поміркованої газети Etemad daily.
Інша поміркована щоденна газета, Jomhuri-ye Eslami, написала в редакційній статті: "Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, повинні бути звільнені або повинні піти у відставку".
Критика влади Ірану не є чимось незвичайним, але вона має тенденцію залишатися у вузьких межах, зазначає агентство.
Втім, нападки преси і протести посилюють проблеми, що стоять перед істеблішментом, який в листопаді зіткнувся з найкривавішими заворушеннями в країні з часів Ісламської революції 1979 року.
Протести спалахнули після того як влада Ірану визнала у суботу, що її військові випадково збили літак "Міжнародних авіаліній України" через кілька хвилин після зльоту у середу. Протести поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.
Протягом декількох днів іранські офіційні особи рішуче заперечували свою провину.