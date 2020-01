Трамп підтримав протести в Ірані

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам, які вийшли на вулиці Тегерана і інших іранських міст після визнання Іраном факту збивання українського літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

Про це йдеться у Twitter американского президента, повідомляє "Європейська правда".

"Звертаюся до хороброго, багатостраждального народу Ірану: я підтримую вас з самого початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємося вашою мужністю" написав Трамп.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.