Трамп підтримав протести в Ірані
Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам, які вийшли на вулиці Тегерана і інших іранських міст після визнання Іраном факту збивання українського літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.
Про це йдеться у Twitter американского президента, повідомляє "Європейська правда".
"Звертаюся до хороброго, багатостраждального народу Ірану: я підтримую вас з самого початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємося вашою мужністю" написав Трамп.
To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020
Він наголосив, що уряд Ірану повинен дозволити правозахисним групам відстежувати і повідомляти факти з місць про триваючі протести.
"Не може бути ні чергової різанини мирних протестувальників, ні відключення інтернету. Весь світ спостерігає" - заявив Трамп.
Протести спалахнули після того як влада Ірану визнала у суботу, що її військові випадково збили літак "Міжнародних авіаліній України" через кілька хвилин після зльоту у середу. Протести поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.
Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти іранців, які вимагали відставки верховного лідера Алі Хаменеї.