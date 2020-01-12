Трамп підтримав протести в Ірані

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам, які вийшли на вулиці Тегерана і інших іранських міст після визнання Іраном факту збивання українського літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

Про це йдеться у Twitter американского президента, повідомляє "Європейська правда".

"Звертаюся до хороброго, багатостраждального народу Ірану: я підтримую вас з самого початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємося вашою мужністю" написав Трамп.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Він наголосив, що уряд Ірану повинен дозволити правозахисним групам відстежувати і повідомляти факти з місць про триваючі протести.

"Не може бути ні чергової різанини мирних протестувальників, ні відключення інтернету. Весь світ спостерігає" - заявив Трамп.

Протести спалахнули після того як влада Ірану визнала у суботу, що її військові випадково збили літак "Міжнародних авіаліній України" через кілька хвилин після зльоту у середу. Протести поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти іранців, які вимагали відставки верховного лідера Алі Хаменеї.