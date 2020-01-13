Комітет Ради затвердив проєкт постанови про повернення України до роботи в ПАРЄ

Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив постанову про участь української делегації в січневій сесії ПАРЄ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook глава української делегації Єлизавета Ясько.

"Суть документа полягає в наступному. Україна – член Ради Європи з 1995 року і виконує Статут організації і свої зобов’язання (на відміну від Росії). Тому ми маємо працювати в Комітеті Міністрів та Парламентській Асамблеї. Будемо гуртуватися з партнерами, друзями та переконувати опонентів, щоб допомогти Раді Європи вийти з кризи та повернутися на шлях дотримання власних цінностей", - написала Ясько.

"Наша делегація повинна їхати до Страсбурга – щоб боротися там за Україну та європейські цінності для самої Ради Європи. Ми усвідомлюємо, що там буде непросто. Але нова делегація має нову стратегію та конструктивну програму дій на зимову сесію ПАРЄ", - додала вона.

У червні 2018 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російській делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.

На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.

Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких обмежень. У грудні Венеціанська комісія розглянула прохання регламентного комітету ПАРЄ роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму.

"Венеціанка" визнала, що ПАРЄ не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі.