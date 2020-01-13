Комитет Рады утвердил проект постановления о возвращении Украины к работе в ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"Суть документа заключается в следующем. Украина - член Совета Европы с 1995 года и выполняет Устав организации и свои обязательства (в отличие от России). Поэтому мы должны работать в Комитете Министров и Парламентской Ассамблеи. Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совету Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей", - написала Ясько.

"Наша делегация должна ехать в Страсбург - чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы осознаем, что там будет непросто. Но у новой делегации есть новая стратегия и конструктивная программа действий на зимнюю сессию ПАСЕ", - добавила она.

Как известно, в июне 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.

На осенней сессии руководство Рады официально не представило в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения ее полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. В декабре Венецианская комиссия рассмотрела просьбу регламентного комитета ПАСЕ разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан аннексированного Крыму.

"Венецианка" признала, что ПАСЕ не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которая аннексировала часть другого государства.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.