Ексглава делегації України в ПАРЄ проти повноцінного повернення до роботи в Асамблеї

Колишній керівник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв допускає її повернення до роботи лише для того, щоб поставити під сумнів повноваження делегації Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Участь української делегації в сесії ПАРЄ має сенс лише для того, щоб поставити під сумнів повноваження делегації Росії та повноцінно використати неоднозначне рішення Венеціанської комісії для встановлення і запровадження індивідуальних санкцій проти делегатів, обраних з використанням незаконних голосів на окупованих територіях", - написав Ар’єв.

"Боротися варто лише за це. За шанс ПАРЄ зберегти обличчя після ганебного повернення делегації РФ в Асамблею у червні 2019 всупереч принципам і цінностям Ради Європи та резолюціям самої ПАРЄ. Тоді, цим рішенням організація помножила себе на нуль. Якщо відновлення реноме буде неможливим - робити в дискредитованій структурі нічого. Принаймні, резолюції ПАРЄ, ухвалені після останніх подій не мають ані сили, ані значення, ані поваги", - додав він.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва сьогодні схвалив постанову про участь української делегації в січневій сесії ПАРЄ.

Як відомо, у червні 2018 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російській делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.

На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.

Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких обмежень. У грудні Венеціанська комісія розглянула прохання регламентного комітету ПАРЄ роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму.

"Венеціанка" визнала, що ПАРЄ не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі.