Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ против полноценного возвращения к работе в Ассамблее

Бывший руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев допускает ее возвращениt к работе в Ассамблее только для того, чтобы поставить под сомнение полномочия делегации России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Участие украинской делегации в сессии ПАСЕ имеет смысл только для того, чтобы поставить под сомнение полномочия делегации России и полноценно использовать неоднозначное решение Венецианской комиссии по установлению и введению индивидуальных санкций против делегатов, избранных с использованием незаконных голосов на оккупированных территориях", - написал Арьев.

"Бороться стоит только за это. За шанс ПАСЕ сохранить лицо после позорного возвращения делегации РФ в Ассамблею в июне 2019 вопреки принципам и ценностям Совета Европы и резолюциям самой ПАСЕ. Тогда, этим решением организация умножила себя на ноль. Если восстановление реноме будет невозможным - делать в дискредитированной структуре ничего. По крайней мере, резолюции ПАСЕ, принятые после последних событий не имеют ни силы, ни значения, ни уважения", - добавил он.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества сегодня принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ.

Как известно, в июне 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.

На осенней сессии руководство Рады официально не представило в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения ее полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. В декабре Венецианская комиссия рассмотрела просьбу регламентного комитета ПАСЕ разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан аннексированного Крыму.

"Венецианка" признала, что ПАСЕ не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которая аннексировала часть другого государства.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.