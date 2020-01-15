У Польщі прокоментували ідею Єврокомісії про єдину мінімальну зарплату в ЄС

Ідея цікава, але в цих умовах неприйнятна - саме так представники польського уряду прокоментували останню пропозицію Єврокомісії щодо регулювання заробітку на рівні ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Брюссель хоче запровадити єдині принципи визначення мінімальної заробітної плати у всій спільноті.

Європейська комісія попросила всі країни, регіони та партнерів ЄС висловити свою думку щодо ходу дій та планів щодо досягнення цілей Європейського стовпа соціальних прав. Він містить 20 принципів та прав, що стосуються функціонування ринків праці та систем соціального захисту в Європі.

Торік президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоче, щоб усі в ЄС отримували справедливу мінімальну заробітну плату, яка повинна дати їм можливість гідно жити, де б вони не працювали. Подібну ідею також пропонував президент Франції Еммануель Макрон.

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"Не буде однієї мінімальної зарплати однакової вартості, яка б влаштовувала всіх. Кожна потенційна пропозиція відображатиме національні умови, колективні договори чи законодавчі положення", - заявляє ЄК.

Відповідно до ідеї ЄК, мінімальна заробітна плата в кожній країні не повинна бути меншою за 60 відсотків середньої. Чиновники ЄС хочуть, щоб люди з найменшим доходом заробляли більше, а багаті віддавали частину свого прибутку.

На думку експертів, у Польщі це означатиме необхідність підвищення мінімальної заробітної плати з нинішніх 2600 злотих брутто до 3500 злотих.

Однак польський уряд не хоче давати згоду, оскільки для найменших компаній це буде занадто високою вартістю, як це підтвердили підприємці. З іншого боку, профспілки, які давно закликають прискорити підвищення мінімальної зарплати, підтримують пропозицію Брюсселя.

У вересні президент PiS Ярослав Качинський заявив, що хоче, щоб мінімальна заробітна плата становила 3000 злотих у 2021 році та 4000 злотих у 2024 році.