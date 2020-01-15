В Польше прокомментировали идею Еврокомиссии о единой минимальной зарплате в ЕС

Идея интересная, но в этих условиях неприемлема - именно так представители польского правительства прокомментировали последнее предложение Еврокомиссии по регулированию заработка на уровне ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Брюссель хочет ввести единые принципы определения минимальной заработной платы во всем сообществе.

Европейская комиссия попросила все страны, регионы и партнеров ЕС выразить свое мнение о ходе действий и планов по достижению целей Европейского столба социальных прав. Он содержит 20 принципов и прав, касающихся функционирования рынков труда и систем социальной защиты в Европе.

В прошлом году президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет, чтобы все в ЕС получали справедливую минимальную заработную плату, которая должна дать им возможность достойно жить, где бы они ни работали. Подобную идею также предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Не будет одной минимальной зарплаты одинакового размера, которая бы устраивала всех. Каждое потенциальное предложение будет отражать национальные условия, коллективные договоры или законодательные положения", - заявляет ЕК.

Согласно идее ЕК, минимальная заработная плата в каждой стране не должна быть меньше 60 процентов средней. Чиновники ЕС хотят, чтобы люди с наименьшим доходом зарабатывали больше, а богатые отдавали часть своей прибыли.

По мнению экспертов, в Польше это будет означать необходимость повышения минимальной заработной платы с нынешних 2600 злотых брутто до 3500 злотых.

Однако польское правительство не хочет согласиться, поскольку для самых маленьких компаний это будет слишком высокой стоимости, как это подтвердили предприниматели. С другой стороны, профсоюзы, которые давно призывают ускорить повышение минимальной зарплаты, поддерживают предложение Брюсселя.

В сентябре президент PiS Ярослав Качиньский заявил, что хочет, чтобы минимальная заработная плата составляла 3000 злотых в 2021 году и 4000 злотых в 2024 году.