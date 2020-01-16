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Парламент Латвії засудив спроби Росії переписати історію Другої світової війни

Четвер, 16 січня 2020, 12:38

Депутати сейму Латвії ухвалили резолюцію, в якій засуджуються спроби Росії переписати історію Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс.

"Парламент Латвії тільки що схвалив резолюцію, яка відкидає і засуджує спроби Росії переписати і обілити історію початку Другої світової війни, пакт Молотова-Ріббентропа і кримінальну сталінську зовнішню політику", - написав Ринкевичс.

У документі підкреслюється, що спроби російських посадових осіб заперечувати історичні факти про причини, перебіг і завершення Другої світової війни з метою зменшити відповідальність Радянського Союзу за початок війни в Європі є неприйнятними.

Нагадаємо, 19 грудня в Санкт-Петербурзі на зустрічі з екслідерами колишніх країн СРСР президент Росії Владімір Путін розкритикував нещодавно прийняту Європарламентом резолюцію, яка звинуватила СРСР і нацистів у тому, що підписання пакту Молотова-Ріббентропа в 1939 році сприяло Другій світовій війні.

Російський лідер зазначив, що у СРСР не було іншого виходу, як підписати договір з Німеччиною, оскільки західні держави були байдужі до пропозиції Москви сформувати військовий альянс.

Президент Литви Гітанас Науседа пізніше заявив, що Росія "всіма силами намагається переписати історію".

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