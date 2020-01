Парламент Латвії засудив спроби Росії переписати історію Другої світової війни

Депутати сейму Латвії ухвалили резолюцію, в якій засуджуються спроби Росії переписати історію Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс.

"Парламент Латвії тільки що схвалив резолюцію, яка відкидає і засуджує спроби Росії переписати і обілити історію початку Другої світової війни, пакт Молотова-Ріббентропа і кримінальну сталінську зовнішню політику", - написав Ринкевичс.

Parliament of Latvia just approved the resolution rejecting and condemning attempts by #Russia to rewrite and whitewash history of the beginning of the World War II, Molotov-Ribbentrop pact and criminal Stalin’s foreign policy @Jekaba11