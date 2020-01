Парламент Латвии осудил попытки России переписать историю Второй мировой войны

Депутаты Сейма Латвии приняли резолюцию, в которой осуждаются попытки России переписать историю Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Парламент Латвии только что принял резолюцию, которая отвергает и осуждает попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа и криминальную сталинскую внешнюю политику", - написал Ринкевичс.

Parliament of Latvia just approved the resolution rejecting and condemning attempts by #Russia to rewrite and whitewash history of the beginning of the World War II, Molotov-Ribbentrop pact and criminal Stalin’s foreign policy @Jekaba11