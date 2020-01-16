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Парламент Латвии осудил попытки России переписать историю Второй мировой войны

Четверг, 16 января 2020, 12:38

Депутаты Сейма Латвии приняли резолюцию, в которой осуждаются попытки России переписать историю Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Парламент Латвии только что принял резолюцию, которая отвергает и осуждает попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа и криминальную сталинскую внешнюю политику", - написал Ринкевичс.

В документе подчеркивается, что попытки российских должностных лиц отрицать факты о причинах, ходе и окончании Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе неприемлемы.

Путин утверждал, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

9 января Сейм Польши принял резолюцию в деле манипулирования фактами и перевирание истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.

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