Парламент Латвии осудил попытки России переписать историю Второй мировой войны

Депутаты Сейма Латвии приняли резолюцию, в которой осуждаются попытки России переписать историю Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Парламент Латвии только что принял резолюцию, которая отвергает и осуждает попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа и криминальную сталинскую внешнюю политику", - написал Ринкевичс.

Parliament of Latvia just approved the resolution rejecting and condemning attempts by #Russia to rewrite and whitewash history of the beginning of the World War II, Molotov-Ribbentrop pact and criminal Stalin’s foreign policy @Jekaba11 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 16, 2020

В документе подчеркивается, что попытки российских должностных лиц отрицать факты о причинах, ходе и окончании Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе неприемлемы.

Путин утверждал, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

9 января Сейм Польши принял резолюцию в деле манипулирования фактами и перевирание истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.