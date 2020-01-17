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У Женеві встановлять "жіночі" дорожні знаки для просування рівності

П'ятниця, 17 січня 2020, 09:51

Женева хоче подати приклад іншим міста в плані рівності статей за допомогою нових дорожніх знаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У четвер швейцарське місто представило шість варіантів дорожніх знаків на пішохідних переходах. На знаках можна побачити жіночі пари, літніх і вагітних жінок. Це перша така ініціатива в Швейцарії.

"Ідея фемінізації деяких дорожніх знаків може здатися анекдотичною", - сказала Сандрін Салерно, мер Женеви. Однак, за її словами, це не жарти. Швидше, йдеться про те, щоб показати розвиток суспільства, зазначила вона.

Як пояснила мер, історично публічний простір був задуманий чоловіками для чоловіків.

 

"Під приводом нейтральності знаки в переважній більшості чоловічі. Ця всюдисущість посилює думку про те, що деякі люди, особливо жінки, але також меншини, відчувають себе там менш комфортно, ніж інші", - сказала Салерно.

Згідно з задумом, заміна дорожніх знаків повинна сприяти зміцненню почуття законності у кожної людини в громадському просторі.

Всього буде встановлено 250 знаків в шести варіаціях. В даний час в Женеві також здійснюється проєкт з фемінізації назв вулиць.

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Швейцарія
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