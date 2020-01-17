В Женеве установят "женские" дорожные знаки для продвижения равенства

Женева хочет подать пример другим города в плане равенства полов с помощью новых дорожных знаков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В четверг швейцарский город представил шесть вариантов дорожных знаков на пешеходных переходах. На знаках можно увидеть женские пары, пожилых и беременных женщин. Это первая такая инициатива в Швейцарии.

"Идея феминизации некоторых дорожных знаков может показаться анекдотичной", - сказала Сандрин Салерно, мэр Женевы. Однако, по ее словам, это не шутки. Скорее, речь идет о том, чтобы показать развитие общества, отметила она.

Как пояснила мэр, исторически публичное пространство было задумано мужчинами для мужчин.

"Под предлогом нейтральности знаки в большинстве мужские. Эта вездесущность усиливает мнение о том, что некоторые люди, особенно женщины, но также меньшинства, чувствуют себя там менее комфортно, чем другие", - сказала Салерно.

Согласно замыслу, замена дорожных знаков должна способствовать укреплению чувства законности у каждого человека в общественном пространстве.

Всего будет установлено 250 знаков в шести вариациях. В настоящее время в Женеве также осуществляется проект по феминизации названий улиц.