"Перемагає Європу за драйвом": Маасікас сказав, у чому Україна є кращою за ЄС

Великими перевагами України є її земля і можливості виготовлення органічних продуктів харчування. Також Україна "перемагає Європу за драйвом".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

На запитання про те, чи є те, в чому Україна вже є кращою за ЄС, дипломат відповів: "Так! Це ваша земля. Звісно, не тільки, але це важливо. Зараз органічні продукти дуже популярні всюди в Європі, але в Україні я був дуже вражений можливостями вашої країни у цьому питанні".

"А якщо говорити глобальніше, то Україна вже зараз перемагає Європу за драйвом. Той драйв, та динаміка, які має ваша держава – це фантастично!", - додав посол.

Маасікас також поділився, що є великим фанатом письменника Миколи Гоголя, його творів. "І я справді дуже хочу відвідати Миргород. Хочу побачити ті місця, де відбувалося те, про що він писав", - каже дипломат.

"Але це не все. Як ви знаєте, я з Естонії. А тому я хочу побачити український регіон, який став частиною Радянського союзу пізніше, ніж моя держава, і був під радянською владою навіть коротший період, ніж Естонія. І тому я обов’язково відвідаю Закарпаття!" - розповів дипломат.

Детальніше у інтерв'ю: "Стереотипи, солоденьке, драйв та пиво: посол Євросоюзу поділився враженнями від України"