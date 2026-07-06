Реакція на обстріл Києва, звіт Польщі про допомогу ЗСУ, нові погрози Гренландії: новини дня

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російську атаку. Генсек НАТО наголосив, що атака була спланована так, щоби завдати шкоди саме цивільному населенню.

В польському МЗС після того, як у Кремлі назвали "західною пропагандою" ризики російських провокацій у Польщі, нагадали: "Те саме вони говорили за кілька тижнів до вторгнення в Україну".

Трамп вірить, що Путін "під тиском" і "хоче закінчити війну".

Все важливе і цікаве за понеділок, 6 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на обстріл Києва

В ніч проти 6 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на тлі чергової масованої атаки на Київ заявила, що таким чином РФ намагається виснажити Україну і її народ.

"Кожен новий удар несе одне й те саме послання: Росія не прагне миру. Вона намагається виснажити Україну, тероризувати її народ і зламати його волю. Їй це не вдасться. Це не може вдатися", – резюмувала дипломатка.

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російську атаку.

Франція засудила масований обстріл Росією Києва в ніч проти 6 липня, назвавши удари черговим порушенням гуманітарного права.

"Франція підтверджує свою підтримку Україні та українському народу у цей день жалоби та безупинно продовжуватиме підтримку України – до досягнення справедливого і сталого миру", – заявив речник МЗС.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що ракетна атака Росії на Київ та область була спланована так, щоби завдати шкоди саме цивільному населенню.

Очікування від саміту НАТО

Вже завтра, 7 липня, стартує дводенний саміт НАТО.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що питання передачі Україні додаткових засобів протиповітряної оборони буде обговорюватися на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається у вівторок.

Президент України Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу.

"Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей", – написав він у Telegram.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву заявив, що головне послання України до учасників саміту НАТО – це заклик захистити українських дітей від російських балістичних ракет.

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував серію переговорів із колегами з країн, які мають ракети до Patriot на своїх складах.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що попри те, що Україна змінює динаміку на свою користь, Росія продовжує свої атаки.

"Союзники та партнери по НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов’язана з нашою власною", – заявив він.

А видання EFE пише, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час саміту НАТО в Анкарі відстоюватиме свою позицію щодо видатків на оборону, які, на його думку, є достатніми для виконання зобов’язань перед Альянсом.

Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету-2027 – з вищими видатками на оборону.

Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони (MDM), який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників.

А Туреччина, яка приймає саміт лідерів держав-членів Альянсу, вперше передала країні-союзниці у НАТО свою систему управління боєм.

Україна сподівається до кінця року укласти угоди щодо дронів із сімома країнами НАТО.

Загрози для ЄС з боку Росії

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що не слід бути наївними щодо ролі Білорусі у війні РФ проти України: "Вони перебувають під величезним впливом Росії".

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

За словами речника Кремля Дмитрія Пєскова, попередження про можливість російських провокацій у Польщі є "західною пропагандою" та "залякуванням".

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав, що подібна риторика заперечення від Кремля звучала перед початком російської повномасштабної війни проти України.

"Те саме вони говорили за кілька тижнів до вторгнення в Україну. Адже вони категорично заперечували, нібито мають якісь наміри напасти на Україну, так само як раніше заперечували, що "зелені чоловічки" в Криму – це не їхні війська; вони говорили, що зброю може придбати кожен", – заявив Сікорський.

Щодо військ США в Європі

Більшість американських військ, розміщених в Естонії, покинули країну на тлі запланованого перегляду військової присутності США в Європі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що влітку до країни має прибути новий американський контингент, який пробуде там до кінця року. Втім деталі цього досі невідомі.

За даними польської газети Dziennik Gazeta Prawna, в наступні місяці до Польщі прибуде 5 000 американських військовослужбовців, а загальна чисельність солдат США в країні сягне 11 000.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ротація американських сил у Польщі має завершитися найближчими тижнями.

Він назвав це "позитивним сигналом".

Окремо Польща веде переговори зі США щодо створення постійної бази американських військ в країні. За даними ЗМІ, остаточне рішення ухвалять протягом 6-12 місяців. Зустріч президентів Дональда Трампа та Кароля Навроцького з цього питання запланована на найближчі місяці.

Британія перехопила два російські літаки, які маневрували біля британського авіаносця в Норвезькому морі.

Нові погрози Гренландії

Тим часом американський високопосадовець напередодні саміту НАТО, як пише агентство dpa, вказав на інтенсивну військово-морську активність у регіоні навколо Гренландії та зазначив, що президент Трамп шукає рішення, яке буде актуальним і після закінчення його президентського терміну.

"І на цей час єдине рішення, яке ми знайшли щодо того, як вирішити цю проблему, – це приєднання Гренландії до Сполучених Штатів", – додав посадовець.

Щодо тиску на Путіна

Видання Financial Times повідомило, що Сполучені Штати допомагають Україні обходити російську протиповітряну оборону під час ударів по НПЗ.

За даними Reuters, у ЄС вважають, що нові санкції можуть стати тригером банківської кризи в Росії.

У двосторінковому документі, підготовленому протягом останніх тижнів для інформування європейських посадовців про стан російських банків, висвітлюється вразливість російських банків до подальших обмежень.

У звіті зазначається, що банки змушені активно кредитувати оборонні підприємства, регіональні проєкти, житловий сектор та інші напрями на пільгових умовах, що збільшує частку потенційно неповернених позик.

"Ця ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, наприклад, амбітний пакет санкцій проти банків", – йдеться у звіті.

Джерела "ЄвроПравди" повідомили, що якщо цього тижня держави ЄС не домовляться щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, то його затвердження буде відкладене до осені – а замороження цінової стелі на російську нафту ЄС ухвалить як окремий санкційний захід у понеділок, 14 липня.

Заборону вʼїзду в ЄС російським комбатантам можуть вилучити з 21-го пакета санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що правитель РФ відчуває тиск і хоче завершення російсько-української війни.

"Думаю, він справді відчуває тиск. Він хоче закінчити її (війну), і Україна хоче закінчити її. Ми у перемовинах і подивимось, чи вийде її завершити. Це жахливо", – сказав президент США, після того знову взявшись нагадувати, як "закінчив вісім воєн".

До речі, Британія оголосила додаткові санкції проти росіян через отруєння Навального.

Звіт Польщі про допомогу ЗСУ

У Польщі розкрили дані про військову допомогу Україні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що попередній уряд Польщі (нині опозиційної партії "Право і справедливість") спрямував у 2022-23 роках Україні військову допомогу, орієнтовна вартість якої становить близько 3,4 млрд євро.

Водночас Косніяк-Камиш зазначив, що за чинного уряду – з 2024 року й дотепер – Польща надала Україні обладнання, вартість якого оцінюється у близько 350 млн євро.

Серед переданих Україні засобів від 2024 року глава Міноборони Польщі назвав зокрема й ракети PAC-3 до систем ППО Patriot.

Косніяк-Камиш наголосив, що допомога Україні є стратегічним завданням Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що це рішення матиме позитивний вплив на відносини між Україною та Польщею, а також продемонструє масштаби польської допомоги.

"Я знаю, що опозиція вимагала цього зі злих намірів, але раз вони вимагають, то ми покажемо ці десятки пожертв, які здійснив попередній уряд, і який, зрештою, мав у цьому підтримку тодішньої опозиції. На жаль, такої мудрості не вистачає сьогоднішній опозиції, коли ролі змінилися, хоча політика не мала б змінюватися, адже Путін і надалі становить загрозу, і поразка України й надалі була б згубною для Польщі", – сказав Сікорський.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі скандалу з нібито таємною передачею його урядом ракет до Patriot Україні нагадав, що військова допомога Києву є консенсусною політикою Варшави.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякнув, що усі партнери України мають робити більше у ситуації, коли Росія користується її вразливістю перед балістичними ракетами.

"Я пишаюся тим, що ми, як вільний світ, допомагаємо Україні збивати ці ракети. Давайте подумаємо, якої реакції ми хотіли б від наших союзників, якби наше місто було ціллю ударів", – наголосив очільник МЗС Польщі.

У президента Польщі Кароля Навроцького, якого підтримує нині опозиційна партія "Право і справедливість", були проти оприлюднення даних про польську допомогу Україні.

"Прем’єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов’язаною з пожертвами для України? – сказав речник президента Польщі Рафал Лескевич.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи ситуацію із суперечкою з українською стороною, заявив, що через різні заяви та дії Росія може бути задоволена тим, як їй вдалося налаштувати поляків і українців одне проти одного.

Цей коментар Сікорського пролунав на тлі того, як 11 липня у Польщі відзначатимуть Національний день пам’яті жертв Волинської трагедії.

"На жаль, різні заяви та дії призвели до того, що росіяни можуть відчувати задоволення від того, як вони нацькували поляків та українців один на одного. Звичайно, історію ми не змінимо. Ми не повернемо до життя жодної жертви. Те, що ми можемо зробити – кожен у себе – це краще зрозуміти власну історію та примиритися, щоб мати спільне майбутнє, а не знищувати одне одного", – підкреслив він.

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