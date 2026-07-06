У Міноборони Польщі прокоментували передачу Україні ракет для Patriot

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував ситуацію із "таємною" передачою Україні ракет для систем ППО Patriot.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 6 липня, передає оборонне відомтсво країни, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш заявив, що Польща входить до числа шести країн НАТО, які експлуатують систему ППО Patriot з ракетами PAC-3.

За його словами, на прохання Генерального секретаря НАТО, Європейського командування ЗС США та командувача Об’єднаних сил США в Європі, а також після консультацій із групою операторів Польща ухвалила рішення щодо передачі Україні ракет для системи ППО Patriot.

"Кількість переданих ракет становить незначну частину наших ресурсів і, за оцінкою не лише Генерального штабу, а й головнокомандувача збройних сил США та союзників у Європі, не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі. І відповідно до принципів, прийнятих у США та НАТО, ті, хто надає допомогу Україні, залишаються серед країн, яким надається пріоритет у постачанні ракет Patriot для їхніх потреб", – пояснив глава Міноборони Польщі.

Згадуючи про відсутність інформації щодо цієї передачі, міністр оборони Польщі сказав, що ця тема обговорювалася: інформація про запити, потреби, пропозицію Генерального секретаря, а згодом і про саму передачу.

"Ці звіти, зокрема від розвідувальних служб, почали надходити до Адміністрації президента та Бюро національної безпеки протягом наступних тижнів", – сказав він.

Косіняк-Камиш наголосив, що Україна не є ворогом Польщі.

"Ворог Польщі – це Росія. Наші союзники знаходяться на Заході. Небезпека криється в Криму. Польща має бути єдиною в питанні безпеки, бо якщо вона буде роздробленою, то стане слабшою, а якщо розділеною – то беззахисною", – додав він.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

Він наголосив, що "їх Польща придбала у США для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", і що ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам "Іскандер".

У відповідь на це Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії.