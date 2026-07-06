Макрон прибув з офіційним візитом до Сирії

У понеділок, 6 липня, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Сирії.

Про це пише France 24, передає "Європейська правда".

Як повідомили журналістам у Єлисейському палаці, візит Макрона триватиме до вівторка, 7 липня, під час якого французький президент виступить за "вільну Сирію", яка відіграє роль у "послабленні напруженості".

Зазначається, що Франція вирішила не розголошувати про поїздку президента до його прильоту, насамперед з міркувань безпеки.

Це перший візит французького президента до Сирії з часів візитів Ніколя Саркозі у 2008–2009 роках, що передували розриву відносин, спричиненому жорстким придушенням режимом диктатора Башара аль-Асада "Арабської весни" у 2011 році.

У соцмережі Х Макрон заявив, що прибув у Сирію, аби "засвідчити прихильність Франції до сирійського народу".

"За суверенну Сирію, об’єднану у своїй багатоманітності та живучу в мирі зі своїми сусідами. Давайте разом відкриємо нову сторінку стабільності та миру", – зазначив президент Франції.

ЗМІ писали, що турецькі посадовці очікують, що президент Сирії Ахмед Аль-Шараа відвідає Анкару приблизно в той час, коли турецька столиця прийматиме саміт НАТО.

Наприкінці березня візит президента Сирії викликав суперечки в Німеччині.