ЗМІ: у Єврокомісії вважають, що Франція має переглянути пропозицію про заборону соцмереж

Європейська комісія вважає, що французький законопроєкт, який передбачає заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років, у нинішній редакції не повністю відповідає законодавству Європейського Союзу.

Про це речник Єврокомісії повідомив AFP, передає "Європейська правда".

У Єврокомісії зазначили, що зазначили, що запропоновані Францією норми суперечать окремим положенням Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), хоча підтримують саму мету ініціативи.

"Ми повністю поділяємо мету французької влади: неповнолітні повинні бути краще захищені в інтернеті", – заявив речник Єврокомісії з цифрових питань Тома Реньє.

Він наголосив, що національні заходи мають відповідати законодавству ЄС і не створювати правової невизначеності.

За даними джерел BFMTV, Єврокомісія стурбована тим, що законопроєкт надає надто широкі повноваження французькому медіарегулятору Arcom, що може перетинатися з компетенцією самої Комісії у сфері застосування DSA.

Нагадаємо, 15 червня британський прем’єр Кір Стармер оголосив, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

Також у Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років.