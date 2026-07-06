Трамп назвав можливу дату візиту Сі до США

Президент США Дональд Трамп розповів, коли очікує на зустріч зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це він сказав у понеділок, 6 липня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Під час обговорення будівництва бальної зали в Білому домі, Трамп назвав потенційний візит китайського лідера причиною зведення нової споруди.

За його словами, візит може відбутися 24 вересня, що збігається з проведенням Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Президент Сі приїде сюди, як я вважаю, ближче до кінця вересня, 24-го числа. Нам потрібна велика бальна зал, щоб ми могли розмістити тисячі людей, які захочуть його побачити. Усі хочуть його побачити", – заявив Трамп.

Як зазначається, Трамп, який має виступити з промовою перед Генеральною Асамблеєю 22 вересня, зазвичай проводить кілька ночей у Нью-Йорку, щоб зустрітися з іншими світовими лідерами. Сі брав участь у цьому заході лише один раз з моменту вступу на посаду в 2012 році.

Хоча Трамп і раніше заявляв, що розраховує прийняти Сі у вересні, він ще не назвав потенційну дату візиту. Трамп і Сі бачилися в травні цього року під час саміту в Пекін.

Нагадаємо, Трамп почав реалізовувати свій революційний план з будівництва розкішної бальної зали на місці Східного крила Білого дому. Вартість проєкту постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.