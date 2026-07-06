Міноборони Польщі: питання передачі Україні МіГ-29 залишається відкритим

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що питання щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 ще не вирішене.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 6 липня, передає оборонне відомтсво країни, пише "Європейська правда".

Косніяк-Камиш висловився щодо передачі Україні винищувачів під час пресконференції, на якій він, зокрема, розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Це питання ще не вирішене. Ми отримали запит від української сторони, в якому зазначається, що вона, як і раніше, зацікавлена в цьому", – поділився глава Міноборони Польщі.

Він заявив, що Україна представила свої пропозиції щодо передачі безпілотників Польщі протягом наступних двох років.

"Тож така можливість обміну є реалістичною, але це має бути саме обмін, а не просто одностороння передача з боку Польщі. Ми підходимо до цього дуже обережно", – додав польський міністр.

Нагадаємо: 30 червня Косіняк-Камиш заявив, що Україна відмовилась від домовленості, за якою польська сторона мала б передати винищувачі МіГ-29 в обмін на доступ до технологій у сфері безпілотних систем.

Через кілька днів він сказав, що Україна не ділиться з його країною технологіями у сфері дронів через історичну суперечку.

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