Туман паралізував аеропорт Кракова
П'ятниця, 17 січня 2020, 19:03
Через складні погодні умови літаки не злітають з краківського аеропорту Баліце. Повітряні судна, які мали приземлитися там, спрямовують в інші аеропорти.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.
Понад десяток рейсів уже скасовано через густий туман, що зберігається у Кракові. Від ранку кілька десятків рейсів були направлені в аеропорти Катовіце, Вроцлава, Варшави та Острави.
Деякі авіакомпанії доставляють пасажирів до інших аеропортів.
Як підкреслюють органи аеропорту, найважливішою є безпека пасажирів.
Очікується, що густий туман збережеться до полудня 18 січня.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua