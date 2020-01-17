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Туман паралізував аеропорт Кракова

П'ятниця, 17 січня 2020, 19:03

Через складні погодні умови літаки не злітають з краківського аеропорту Баліце. Повітряні судна, які мали приземлитися там, спрямовують в інші аеропорти.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

Понад десяток рейсів уже скасовано через густий туман, що зберігається у Кракові. Від ранку кілька десятків рейсів були направлені в аеропорти Катовіце, Вроцлава, Варшави та Острави

Деякі авіакомпанії доставляють пасажирів до інших аеропортів.

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Як підкреслюють органи аеропорту, найважливішою є безпека пасажирів.

Очікується, що густий туман збережеться до полудня 18 січня.

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