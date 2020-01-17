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Туман парализовал аэропорт Кракова

Пятница, 17 января 2020, 19:03

Из-за сложных погодных условий самолеты не взлетают с краковского аэропорта Балице. Воздушные суда, которые должны были приземлиться там, направляют в другие аэропорты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Более десятка рейсов уже отменено из-за густого тумана, который сохраняется в Кракове. С утра несколько десятков рейсов были направлены в аэропорты Катовице, Вроцлава, Варшавы и Остравы.

Некоторые авиакомпании доставляют пассажиров в другие аэропорты.

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Как подчеркивают органы аэропорта, важнейшей является безопасность пассажиров.

Ожидается, что густой туман сохранится до полудня 18 января.

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