Туман парализовал аэропорт Кракова
Пятница, 17 января 2020, 19:03
Из-за сложных погодных условий самолеты не взлетают с краковского аэропорта Балице. Воздушные суда, которые должны были приземлиться там, направляют в другие аэропорты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Более десятка рейсов уже отменено из-за густого тумана, который сохраняется в Кракове. С утра несколько десятков рейсов были направлены в аэропорты Катовице, Вроцлава, Варшавы и Остравы.
Некоторые авиакомпании доставляют пассажиров в другие аэропорты.
Как подчеркивают органы аэропорта, важнейшей является безопасность пассажиров.
Ожидается, что густой туман сохранится до полудня 18 января.
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