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МЗС Польщі нагадало Росії про реквізовані СРСР цінності

Субота, 18 січня 2020, 14:21

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало перелік мистецьких цінностей, які називає втраченими в результаті діяльності Радянського союзу. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У суботу міністерство опублікувало твіт, в якому констатувало, що в результаті діяльності СРСР постраждала польська культура.

"Підрозділи НКВС реквізували твори мистецтва, багато з яких досі знаходяться в Росії. Червона армія і НКВC в багатьох випадках знищували і конфісковували те, що не вдалося вкрасти або спалити Німеччині", - сказано в повідомленні.

Разом з текстом опубліковані приклади таких втрачених культурних цінностей. Серед них - "Мадонна Глоговська" Лукаса Кранаха Старшого, "Дівчинка з голубом" Антуана Пена, "Пташиний двір" Даніеля Шульца і "Лісовий пейзаж" Яна Брейгеля Старшого.

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Це повідомлення МЗС Польщі опублікувало на тлі суперечки між обома країнами щодо початку і наслідків Другої світової війни. 17 січня минуло 75 років з часу звільнення Варшави від нацизму Червоною армією, однак у Польщі цей день на офіційному рівні не відзначали. 

Польські дипломати заявили про те, що звільнення Варшави Радянським союзом принесло країні не свободу, а терор і  злочинну експлуатацію. 

В МЗС РФ у відповідь заявили, що Червона армія врятувала полякам життя, а за свободу треба було боротися самим.

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