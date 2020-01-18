МЗС Польщі нагадало Росії про реквізовані СРСР цінності

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало перелік мистецьких цінностей, які називає втраченими в результаті діяльності Радянського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У суботу міністерство опублікувало твіт, в якому констатувало, що в результаті діяльності СРСР постраждала польська культура.

"Підрозділи НКВС реквізували твори мистецтва, багато з яких досі знаходяться в Росії. Червона армія і НКВC в багатьох випадках знищували і конфісковували те, що не вдалося вкрасти або спалити Німеччині", - сказано в повідомленні.

Разом з текстом опубліковані приклади таких втрачених культурних цінностей. Серед них - "Мадонна Глоговська" Лукаса Кранаха Старшого, "Дівчинка з голубом" Антуана Пена, "Пташиний двір" Даніеля Шульца і "Лісовий пейзаж" Яна Брейгеля Старшого.

Na skutek działań #ZSRS ucierpiała polska kultura.



⚫️Oddziały NKWD rekwirowały dzieła sztuki - wiele z nich do dziś znajduje się w 🇷🇺.

⚫️Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczyły i konfiskowały to, czego nie udało się zrabować lub spalić Niemcom.#wyzwolenieBEZwolności pic.twitter.com/RisDUfrkdo — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) January 18, 2020

Читайте також МЗС РФ визнало, що Червона армія не принесла Польщі свободу

Це повідомлення МЗС Польщі опублікувало на тлі суперечки між обома країнами щодо початку і наслідків Другої світової війни. 17 січня минуло 75 років з часу звільнення Варшави від нацизму Червоною армією, однак у Польщі цей день на офіційному рівні не відзначали.

Польські дипломати заявили про те, що звільнення Варшави Радянським союзом принесло країні не свободу, а терор і злочинну експлуатацію.

В МЗС РФ у відповідь заявили, що Червона армія врятувала полякам життя, а за свободу треба було боротися самим.