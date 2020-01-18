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МИД Польши напомнил России о реквизированных СССР ценностях

Суббота, 18 января 2020, 14:21

Министерство иностранных дел Польши опубликовало перечень художественных ценностей, которые называет потерянными в результате деятельности Советского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу министерство опубликовало твит, в котором констатировало, что в результате деятельности СССР пострадала польская культура.

"Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", - говорится в сообщении.

Вместе с текстом опубликованы примеры таких утраченных культурных ценностей. Среди них - "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

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Это сообщение МИД Польши опубликовало на фоне спора между двумя странами о начале и последствиях Второй мировой войны. 17 января исполнилось 75 лет со времени освобождения Варшавы от нацизма Красной армией, однако в Польше этот день на официальном уровне не отмечали.

Польские дипломаты заявили о том, что освобождение Варшавы Советским союзом принесло стране не свободу, а террор и преступную эксплуатацию.

В МИД РФ в ответ заявили, что Красная армия спасла полякам жизни, а за свободу надо было бороться самим.

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